Rodolfo Errore dirigerà il mercato di Azimut Capital Solutions per l’area Emea

Ildenaro.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rodolfo Errore è stato designato Head of Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) di Azimut Capital Solutions, la nuova divisione del gruppo Azimut introdotta lo scorso luglio per proporre fondi di private debt a investitori istituzionali e family office. La sua nomina alla guida dell'area rappresenta un passo rilevante nel consolidamento della strategia del gruppo nel settore dell'asset management alternativo, con particolare attenzione a soluzioni di debito privato caratterizzate da elevato valore aggiunto. L'articolo Rodolfo Errore dirigerà il mercato di Azimut Capital Solutions per l'area Emea proviene da Ildenaro.

Cambio ai vertici di Azimut: a Rodolfo Errore la direzione Emea per rafforzare la nuova piattaforma sul debito privato