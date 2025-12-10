Rodolfo Errore dirigerà il mercato di Azimut Capital Solutions per l’area Emea

Rodolfo Errore è stato nominato Head of Emea di Azimut Capital Solutions, la nuova divisione del gruppo Azimut dedicata ai fondi di private debt per investitori istituzionali e family office nell'area Europa, Medio Oriente e Africa. La nomina rafforza la presenza del gruppo in mercati strategici e consolidati, puntando su un'offerta di soluzioni finanziarie dedicate.

Rodolfo Errore è stato designato Head of Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) di Azimut Capital Solutions, la nuova divisione del gruppo Azimut introdotta lo scorso luglio per proporre fondi di private debt a investitori istituzionali e family office. La sua nomina alla guida dell’area rappresenta un passo rilevante nel consolidamento della strategia del gruppo nel settore dell’asset management alternativo, con particolare attenzione a soluzioni di debito privato caratterizzate da elevato valore aggiunto. L'articolo Rodolfo Errore dirigerà il mercato di Azimut Capital Solutions per l’area Emea proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Cambio ai vertici di Azimut: a Rodolfo Errore la direzione Emea per rafforzare la nuova piattaforma sul debito privato

Rodolfo Errore è stato nominato Head of EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) di Azimut Capital Solutions, la nuova divisione di Azimut lanciata nel luglio scorso per offrire fondi di private debt destinati a investitori istituzionali e family office. Il suo ingresso all Vai su Facebook

"Alessandro Rodolfo Falcone" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X