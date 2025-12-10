Roddick | Agassi venne da me e mi disse che ero un idiota In quel momento ho capito tutto

Andy Roddick, ex numero uno del tennis, rivela un episodio significativo con Andre Agassi, che gli fece capire qualcosa di importante. In un suo podcast, Roddick ricorda un momento in cui Agassi, rimproverandolo, gli fece comprendere una verità fondamentale, lasciandolo con una nuova consapevolezza.

Andy Roddick, ex numero 1 del tennis, in uno dei suoi podcast ha raccontato un aneddoto con protagonista Andre Agassi, che un giorno rimproverandolo è riuscito a illuminarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Roddick: “Agassi venne da me e mi disse che ero un idiota. In quel momento ho capito tutto” - Andy Roddick, ex numero 1 del tennis, in uno dei suoi podcast ha raccontato un aneddoto con protagonista Andre Agassi, che un giorno rimproverandolo è ... Da fanpage.it

"Sei un idiota" - Andy Roddick ricorda l’importante conversazione con Andre Agassi - Non è semplice giocare in Australia all'inizio della stagione con le temperature di molto sopra la media. tennisworlditalia.com scrive

Andy Roddick racconta l’aneddoto che gli cambiò la mentalità: “Agassi mi disse che ero un imbecille” Vai su X