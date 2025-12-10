Rocio Muñoz Morales e Stefano De Martino si amano in segreto scoppia la bomba

L'articolo esplora le recenti indiscrezioni riguardanti una presunta relazione segreta tra Stefano De Martino e Rocio Muñoz Morales, dopo le voci di un possibile coinvolgimento con l'ex di Bova. La notizia ha suscitato grande curiosità tra i fan e i media, alimentando speculazioni sul loro rapporto e sulla natura della loro intesa.

“Clamoroso De Martino e l’ex di Bova si sono innamorati. Stefano De Martino e Rocio si amano in segreto”, questo è il titolone di Diva e Donna che lancia la bomba. Affermazioni forti che ovviamente vanno prese come indiscrezioni, anche perché nessuno dei due ha mai accennato a un possibile legame. Al momento i diretti interessati non hanato, chissà se lo faranno durante la giornata. A marzo, quando le voci di una crisi tra Morales e Raoul Bova si stavano facendo sempre più insistenti, era stato il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter a parlare di un legame tra l’attrice e il conduttore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - “Rocio Muñoz Morales e Stefano De Martino si amano in segreto”, scoppia la bomba

Raoul Bova, in una recente intervista, ha parlato della bufera mediatica che lo ha visto coinvolto quest’estate. Ha rivelato che la sua relazione con Rocio Muñoz Morales era già finita da tempo, e che grazie ai suoi figli è riuscito a superare questo difficile mome - facebook.com Vai su Facebook

«Rocío Munoz Morales e Stefano De Martino si amano in segreto»: l'indiscrezione che infiamma i social Vai su X

«Stefano De Martino e Rocio Munos Morales si amano in segreto». Il gossip infiamma il web - Il gossip natalizio ha già trovato la sua miccia, intrecciando i fili di due vicende che hanno dominato ... Riporta msn.com