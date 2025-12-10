Rocio Muñoz Morales e Stefano De Martino si amano in segreto scoppia la bomba

L'articolo esplora le recenti indiscrezioni riguardanti una presunta relazione segreta tra Stefano De Martino e Rocio Muñoz Morales, dopo le voci di un possibile coinvolgimento con l'ex di Bova. La notizia ha suscitato grande curiosità tra i fan e i media, alimentando speculazioni sul loro rapporto e sulla natura della loro intesa.

“Clamoroso De Martino e l’ex di Bova si sono innamorati. Stefano De Martino e Rocio si amano in segreto”, questo è il titolone di Diva e Donna che lancia la bomba. Affermazioni forti che ovviamente vanno prese come indiscrezioni, anche perché nessuno dei due ha mai accennato a un possibile legame. Al momento i diretti interessati non hanato, chissà se lo faranno durante la giornata. A marzo, quando le voci di una crisi tra Morales e Raoul Bova si stavano facendo sempre più insistenti, era stato il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter a parlare di un legame tra l’attrice e il conduttore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

