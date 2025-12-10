Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino hanno una storia?

Recenti rumors alimentano il gossip su un presunto flirt tra Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino. Secondo il settimanale Diva e Donna, i due sarebbero legati da un legame segreto, alimentando speculazioni sulla natura della loro relazione. Ecco cosa si sa finora su questa possibile storia tra i protagonisti dello spettacolo.

Presunto flirt tra Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales. A lanciare il gossip è stato il settimanale Diva e Donna che scrive: "Si amano in segreto". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

