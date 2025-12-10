Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino hanno una storia | il gossip del settimanale Diva e Donna

Il gossip del settimanale Diva e Donna svela una possibile storia tra Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino. La notizia, ancora tutta da confermare, sta facendo discutere i fan e i media, alimentando rumors su una relazione segreta tra i due protagonisti.

Se c’è un pettegolezzo che – qualcosa fosse vero – potrebbe far parlare a lungo è quello lanciato da settimanale Diva e Donna in edicola questa settimana, che ha a che fare con due nomi molto chiacchierati. Lei, da poco separata dal marito Raoul Bova e non senza un grande chiacchiericcio dopo. Lui, da poco single dopo la rottura con Caroline Tronelli. Stiamo parlando di Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino. E non è la prima volta che i nomi dei due conduttori vengono associati perché, come riporta il Corriere della Sera che riprende Diva e Donna, a marzo 2025 la ‘coppia’ era stata segnalata da Gabriele Parpiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it