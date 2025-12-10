Rocchi arbitri il designatore analizza il comportamento dei giocatori e pensa all’introduzione di novità in stile Fifa
Il designatore degli arbitri Rocchi analizza il comportamento dei giocatori, valutando possibili novità ispirate al modello Fifa. Nel suo intervento, difende il protocollo VAR, critica le simulazioni e propone l’introduzione di un’ulteriore sanzione di due minuti fuori per chi richiede interventi sanitari, puntando a migliorare il rispetto delle regole e l’efficacia delle decisioni arbitrali.
Inter News 24 Rocchi arbitri, il designatore difende il protocollo Var, critica le simulazioni e promuove l'idea dei due minuti fuori per chi richiede interventi sanitari. Nel corso di un incontro all' Iliad IBC di Lissone, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, ex fischietto internazionale e figura centrale nella gestione del settore arbitrale italiano, ha affrontato diversi temi legati alla direzione di gara. Come riportato da Tuttosport, Rocchi ha posto l'accento soprattutto sul comportamento dei calciatori, ritenuto in molte occasioni causa primaria dell'eccessiva frammentazione del gioco.
Rocchi, incontro informale con i giornalisti: "Vi spiego i parametri sui falli di mano" - Il designatore arbitrale ha incontrato informalmente la stampa: "per i Var oggi la richiesta di precisione è altissima".
Milan Lazio, Rocchi profondamente colpito dall'accaduto! Questa la spiegazione del designatore degli arbitri sull'episodio Pavlovic-Marusic - Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha voluto risp
Rocchi in tv approva l'operato del pool di arbitri dell'Olimpico in Roma-Napoli.
#DiBello: «Era fallo». L'Avar tarpato e l'applauso di #Rocchi Il designatore approva l'operato del pool di arbitri dell'Olimpico in #RomaNapoli. Il Var: «Prende la palla». Tutto in balìa di un'opinabile discrezionalità
