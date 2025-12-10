Rocchi arbitri il designatore analizza il comportamento dei giocatori e pensa all’introduzione di novità in stile Fifa

Il designatore degli arbitri Rocchi analizza il comportamento dei giocatori, valutando possibili novità ispirate al modello Fifa. Nel suo intervento, difende il protocollo VAR, critica le simulazioni e propone l’introduzione di un’ulteriore sanzione di due minuti fuori per chi richiede interventi sanitari, puntando a migliorare il rispetto delle regole e l’efficacia delle decisioni arbitrali.

Inter News 24 Rocchi arbitri, il designatore difende il protocollo Var, critica le simulazioni e promuove l’idea dei due minuti fuori per chi richiede interventi sanitari. Nel corso di un incontro all’ Iliad IBC di Lissone, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, ex fischietto internazionale e figura centrale nella gestione del settore arbitrale italiano, ha affrontato diversi temi legati alla direzione di gara. Come riportato da Tuttosport, Rocchi ha posto l’accento soprattutto sul comportamento dei calciatori, ritenuto in molte occasioni causa primaria dell’eccessiva frammentazione del gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com

