Robur gli svedesi fanno quadrato | Società convinta del percorso scelto

La Robur si trova in un periodo difficile, tra risultati poco soddisfacenti in campionato e voci di possibili criticità societarie. Dopo sette partite con soli tre punti, la squadra cerca di mantenere la concentrazione, mentre gli svedesi ribadiscono la fiducia nel percorso intrapreso dalla società.

E’ un momento complicato per la Robur: se da una parte stentano ad arrivare risultati dal campo (3 i punti conquistati dalla squadra di Bellazzini nelle ultime sette partite), dall’altra si rincorrono notizie su possibili problemi societari. Dopo l’indiscrezione sulle pendenze verso alcuni fornitori, nelle scorse ore è uscita la notizia di una diatriba legale con la precedente proprietà bianconera. Il gruppo svedese, per firma dei suoi presidenti, Jonas Bodin (foto), Fredrik Dahlin e Patrick Englund, tramite un comunicato, pur ammettendo il contenzioso ha evidenziato come nello stesso "anche se ancora in via sommaria, l’autorità giudiziaria abbia ritenuto la verosimile infondatezza delle pretese promosse dalla precedente proprietà tramite Atlas Consulting per ottenere la restituzione di somme". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net