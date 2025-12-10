Robertson dopo le polemiche | Bisogna attenersi alla decisione di campo E sul rigore dico questo 

Dopo le recenti polemiche, Andrew Robertson, terzino del Liverpool, interviene sul match contro l’Inter, sottolineando l’importanza di rispettare le decisioni dell’arbitro e condividendo la sua opinione sul rigore assegnato. L'articolo analizza le dichiarazioni del giocatore in merito alla partita e alle controversie emerse.

Inter News 24 Il terzino del Liverpool Robertson ha parlato della partita vinta ieri sera con l’Inter e delle tante polemiche scoppiate a causa del rigore concesso ai Reds. Il terzino sinistro del Liverpool, Andrew Robertson, ha commentato il successo esterno ottenuto a San Siro contro l’Inter in Champions League. Il difensore scozzese ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione dei Reds e per i tre punti conquistati, fondamentali per il cammino europeo. La vittoria ha permesso al club inglese di agganciare i nerazzurri in classifica. SULLA PARTITA- « Un risultato enorme. Sapevamo di dover affrontare una situazione davvero difficile e una squadra che sta attraversando un buon momento. 🔗 Leggi su Internews24.com