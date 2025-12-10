Robertson dopo le polemiche | Bisogna attenersi alla decisione di campo E sul rigore dico questo
Dopo le recenti polemiche, Andrew Robertson, terzino del Liverpool, interviene sul match contro l’Inter, sottolineando l’importanza di rispettare le decisioni dell’arbitro e condividendo la sua opinione sul rigore assegnato. L'articolo analizza le dichiarazioni del giocatore in merito alla partita e alle controversie emerse.
Inter News 24 Il terzino del Liverpool Robertson ha parlato della partita vinta ieri sera con l’Inter e delle tante polemiche scoppiate a causa del rigore concesso ai Reds. Il terzino sinistro del Liverpool, Andrew Robertson, ha commentato il successo esterno ottenuto a San Siro contro l’Inter in Champions League. Il difensore scozzese ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione dei Reds e per i tre punti conquistati, fondamentali per il cammino europeo. La vittoria ha permesso al club inglese di agganciare i nerazzurri in classifica. SULLA PARTITA- « Un risultato enorme. Sapevamo di dover affrontare una situazione davvero difficile e una squadra che sta attraversando un buon momento. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter-Liverpool 0-1 Szoboszlai vale tre punti | seconda sconfitta consecutiva per Chivu in Champions League - Zazoom Social News
Kate Middleton la gonna in tartan con cristalli da 1.945 euro scatena il dibattito - Zazoom Social News
Sailgp, intervista post regata a Phil Robertson, skipper del Red Bull Italy Sailgp Team dopo il secondo posto ottenuto nell'ultima tappa del circuito #sailgpitaly #salgp #vela #sailing #voile #redbullitasailgp #philrobertson Vai su Facebook
#SciAlpino Robinson a caccia del bis, in testa dopo la prima manche: la prova della neozelandese dlvr.it/TPhFFv Vai su X