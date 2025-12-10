Roberto Parodi | Nemmeno il sindaco Sala crede in quello che fa
Roberto Parodi, noto come Il Parods, è stato ospite nel podcast ‘Chi fa l’Italia con Hoara Borselli’. Durante l’intervista, ha espresso opinioni schiette sulla situazione politica e sulle figure di rilievo, tra cui il sindaco Sala, suscitando discussioni e riflessioni sul contesto attuale.
Roberto Parodi, da molti conosciuto come Il Parods, è stato ospite nel podcast ‘Chi fa l’Italia con Hoara Borselli’. Nei 20 minuti di tempo a disposizione, Parodi non ha mancato di parlare di ambiente e inquinamento, della sua auto e delle limitazioni e piste ciclabili a Milano. Una città, dal. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
È uscita ieri una bella puntata del podcast Bazar Atomico in cui dialogo di vino con il conduttore e con Roberto Parodi. È una chiacchierata sul vino, ma non solo sul vino. Ve la consiglio. Questo è un passaggio a cui tengo. La puntata integrale la trovate qui. B - facebook.com Vai su Facebook
"A Sala chiederei perché continua a fare cose in cui non crede" - Roberto Parodi: "Sono convinto che Sala non stia facendo cose per il bene di Milano, ma per altri motivi. Si legge su ilgiornale.it
