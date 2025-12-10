Roberto Benigni torna stasera in tv con un monologo emozionante che racconta la vita e le fragilità di un santo | Pietro - Un uomo nel vento

«Mi sono innamorato di Pietro. Completamente. E quanto mi sono affezionato a lui!». Roberto Benigni si confessa con il tono che usa ogni volta che sta per far accadere qualcosa di speciale. E raccontare la vita, l’opera e la fragilità di un santo così particolare, rientra nella definizione. Stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea sulla piattaforma di streaming di RaiPlay (dove poi sarà disponibile on demand) arriva Pietro – Un uomo nel vento. Un monologo di due ore che è molto più di un racconto: è una dichiarazione d’amore verso il primo apostolo di Gesù, quello che sbagliava sempre tutto eppure è diventato la pietra su cui poggia la Chiesa. 🔗 Leggi su Amica.it

