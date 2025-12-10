Roberto Benigni torna stasera in tv con un monologo emozionante che racconta la vita e le fragilità di un santo | Pietro - Un uomo nel vento
«Mi sono innamorato di Pietro. Completamente. E quanto mi sono affezionato a lui!». Roberto Benigni si confessa con il tono che usa ogni volta che sta per far accadere qualcosa di speciale. E raccontare la vita, l'opera e la fragilità di un santo così particolare, rientra nella definizione. Stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea sulla piattaforma di streaming di RaiPlay (dove poi sarà disponibile on demand) arriva Pietro – Un uomo nel vento. Un monologo di due ore che è molto più di un racconto: è una dichiarazione d'amore verso il primo apostolo di Gesù, quello che sbagliava sempre tutto eppure è diventato la pietra su cui poggia la Chiesa.
"La sua umanità è l'umanità di tutti noi. E a lui è stato affidato il compito più grande mai dato a un essere umano: aprire o chiudere le porte del Paradiso. Incredibile!" Roberto Benigni racconta la vita dell'uomo al quale Gesù affidò la sua Chiesa Pietro.
In occasione del Giubileo che sta per terminare, l'appuntamento è per questa sera alle 21.30. #RobertoBenigni
"Pietro, un uomo nel vento": Roberto Benigni torna su Rai 1 con uno spettacolo sul primo Papa - «La sua umanità è l'umanità di tutti noi: si arrabbia, agisce d'impulso, sbaglia, fraintende, piange, ride, si addormenta, soffre, gioisce e si lascia commuovere...
