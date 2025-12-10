Roberto Benigni stasera su Rai 1 racconta Pietro – Un uomo nel vento
Stasera su Rai 1, alle 21.30, Roberto Benigni presenta in prima mondiale “Pietro – Un uomo nel vento”, un monologo che unisce spettacolo, spiritualità e teatro. Un evento televisivo dedicato alla figura di San Pietro, trasmesso anche su Rai Radio 3 e RaiPlay, destinato a lasciare un'impronta significativa nel panorama culturale.
Una serata di quelle destinate a lasciare il segno. Questa sera, alle 21.30 su Rai 1, Rai Radio 3 e RaiPlay, andrà in onda una prima mondiale che unisce spettacolo, spiritualità e grande televisione: "Pietro – Un uomo nel vento", il nuovo monologo di Roberto Benigni dedicato alla figura di San Pietro. L'evento, prodotto da Stand by me e Vatican Media e distribuito da Fremantle, rappresenta un appuntamento eccezionale nel panorama televisivo italiano, poiché per la prima volta sarà messo in scena nel cuore della Città del Vaticano, accanto alla Basilica dedicata all'apostolo.
