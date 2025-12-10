Roberto Benigni stasera su Rai 1 racconta Pietro &#8211; Un uomo nel vento | cosa vedremo in tv

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera su Rai1 andrà in onda lo speciale Pietro-Un uomo nel vento, l'intenso monologo di Roberto Benigni girato in Vaticano, in occasione del Giubileo che sta per chiudersi. Il regista parla con trasporto della figura di Pietro, della sua umanità e del ruolo che ha dovuto ricoprire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

