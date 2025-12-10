Roberto Benigni stasera su Rai 1 racconta Pietro – Un uomo nel vento | cosa vedremo in tv
Questa sera su Rai1 andrà in onda lo speciale Pietro-Un uomo nel vento, l'intenso monologo di Roberto Benigni girato in Vaticano, in occasione del Giubileo che sta per chiudersi. Il regista parla con trasporto della figura di Pietro, della sua umanità e del ruolo che ha dovuto ricoprire. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Appuntamento imperdibile con "Pietro - Un uomo nel vento". Una serata unica, una prima mondiale su Rai 1 HD alle 21:30! Roberto Benigni torna sul palco con un nuovo, intenso monologo dedicato alla storia di San Pietro. Dal cuore del Vaticano, un viaggi - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone XIV ha incontrato questo pomeriggio al Palazzo Apostolico Roberto Benigni, insieme ai vertici Rai e alla produzione di “Pietro, un uomo nel vento”, realizzato con Vatican Media e in onda su Rai1 il 10 dicembre. Il Papa, apparendo sorridente, ha v Vai su X
Roberto Benigni racconta 'Pietro - Un uomo nel vento', stasera su Rai 1 - 30 su Ra1 in anteprima mondiale il monologo del premio Oscar 'Pietro - Scrive msn.com
Juve, spunta Mendoza: c’è una clausola da 20 milioni. Fascia destra: occhi su Palestra sport.quotidiano.net
Generale Bertolini: "Sotto il punto di vista operativo non c’è dubbio che Mosca stia vincendo. Gli ... api.follow.it
Ferrari ricompra 2,1 milioni di euro in azioni, ma il titolo crolla in Borsa quifinanza.it
“Il restauro di Santa Cordula” - tutela e valorizzazione del patrimonio artistico attraverso l’Art Bonus lanazione.it
Superbonus, via a controlli sulle irregolarità: perché adesso pagano anche i singoli condòmini e quali sono i ... corriere.it
Napoli, guarda chi si rivede: il beniamino dei tifosi sarà presente con il Benfica spazionapoli.it
Calciomercato Juve: il Barcellona ‘soffia’ il giocatore a gennaio? Può anticipare la concorrenza attraverso ... juventusnews24.com
Generale Bertolini: "Sotto il punto di vista operativo non c’è dubbio che Mosca stia vincendo. Gli ... api.follow.it
Ferrari ricompra 2,1 milioni di euro in azioni, ma il titolo crolla in Borsa quifinanza.it
“Il restauro di Santa Cordula” - tutela e valorizzazione del patrimonio artistico attraverso l’Art Bonus lanazione.it
Superbonus, via a controlli sulle irregolarità: perché adesso pagano anche i singoli condòmini e quali sono i ... corriere.it
Napoli, guarda chi si rivede: il beniamino dei tifosi sarà presente con il Benfica spazionapoli.it
Calciomercato Juve: il Barcellona ‘soffia’ il giocatore a gennaio? Può anticipare la concorrenza attraverso ... juventusnews24.com