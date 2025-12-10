Roberta Bruzzone L’abbandono A Ore 14 | ecco chi l’ha spinta a lasciare tutto!

Roberta Bruzzone, nota criminologa, ha deciso di lasciare tutto a ore 14, segnando un addio improvviso e sorprendente. Dietro questa scelta si nasconde una presenza indesiderata e un conflitto irrisolto, con un chiaro

Dietro il clamoroso addio della criminologa, una presenza sgradita e un conflitto mai risolto "O lui o me". Dietro questa frase si nasconde la vera ragione dell'addio di Roberta Bruzzone a Ore 14. Altro che semplici "divergenze professionali" o "nuove opportunità". La verità è molto più tagliente. Roberta Bruzzone ha detto basta. E a farle prendere quella decisione sarebbe stata una presenza precisa. Un nome. Un volto sgradito. Appena ha saputo che tra gli ospiti ci sarebbe stato Umberto Brindani, la criminologa ha fatto dietrofront. Nessuna capricciosa reazione da star. Nessuna crisi da prima donna.

