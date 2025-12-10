Roba della Cia! Come ricattano Zelensky la rivelazione in diretta | Gruber ammutolita
Durante l'ultima puntata di Otto e mezzo, un acceso confronto tra Lilli Gruber e Lucio Caracciolo ha evidenziato tensioni sulla corruzione in Ucraina e sull'influenza degli Stati Uniti nel governo di Zelensky, culminando in una rivelazione sorprendente che ha lasciato l’ospite ammutolita.
Un botta e risposta particolarmente acceso ha animato l’ultima puntata di Otto e mezzo, dove Lilli Gruber e Lucio Caracciolo si sono confrontati sul tema della corruzione in Ucraina e sul presunto ruolo degli Stati Uniti nelle indagini che hanno portato alla luce nuovi elementi sul governo di Volodymyr Zelensky. Uno scambio breve ma denso, che ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico e riacceso il dibattito sul peso reale delle potenze occidentali nello scenario ucraino. Leggi anche: Rissa fra Gruber e Travaglio, volano gli stracci: “Sul patriarcato sei come Bocchino” A innescare la discussione è stata la conduttrice, che ha affermato: “Lo scandalo sulla corruzione in Ucraina emerge perché gli americani decidono a un certo punto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scandalo corruzione in Ucraina, l’ipotesi di Caracciolo: “Gli americani conducono le inchieste e ora ricattano Zelensky” - Caracciolo: “Gli americani guidano le inchieste e ricattano Zelensky”. Riporta la7.it
