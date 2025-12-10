Rivoluzione Toro Cairo caccia il ds Vagnati Il ritorno di Petrachi
Il Torino cambia volto: Urbano Cairo ha deciso di sollevare Davide Vagnati dall'incarico di direttore sportivo, annunciando un’immediata sostituzione. La decisione segna una svolta nel club, preludio a un possibile ritorno di Gianluca Petrachi, in un clima di rivoluzione tra le mura granata.
AGI - Un cambio improvviso, un licenziamento eccellente e un grande ritorno. Urbano Cairo ha deciso di dare una sterzata e il Torino, in un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, ha ufficializzato l' esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall'incarico di direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica del club. Il Torino ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in questi quasi sei anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera. Nel licenziamento del dirigente hanno pesato ovviamente i risultati deludenti della squadra in queste ultime settimane e lo scarso rendimento di alcuni giocatori acquistati in estate. 🔗 Leggi su Agi.it
Giuntoli lascia ufficialmente la Juve. La rivoluzione è già terminata. 300 milioni spesi. Allenatore saltato dopo 6 mesi. Direttore sportivo dopo un anno. E ora ce ne aspetta un'altra di rivoluzione, che sta già iniziando. Sperando sia la volta buona, anche se i pre - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Torino – Cairo inizia la rivoluzione: tre colpi in difesa - Il Torino sta continuando a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. msn.com scrive
Chi sono i figli di Iginio Massari, Deborah e Nicola: “Hanno la pasticceria nel sangue, insieme sono una ... metropolitanmagazine
Arbitro Genoa Inter, designato il fischietto ufficiale per l’imminente sfida al Ferraris contro la squadra di ... internews24.com
Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità, vale 70 miliardi all’anno quifinanza.it
Nikita Perotti su Andrea Delogu: “Non escludo che possa trasformarsi in altro” ildifforme.it
Da Agenas la classifica dei migliori ospedali italiani: sotto osservazione cure oncologiche e tempestività notizie.com
"Anche in casa si possono provare emozioni forti": lo spettacolo al femminile tra matriarcato e psicanalisi ... amica.it