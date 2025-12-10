rivoluzione toro cairo caccia il ds vagnati il ritorno di petrachi

Il Torino cambia volto: Urbano Cairo ha deciso di sollevare Davide Vagnati dall'incarico di direttore sportivo, annunciando un’immediata sostituzione. La decisione segna una svolta nel club, preludio a un possibile ritorno di Gianluca Petrachi, in un clima di rivoluzione tra le mura granata.

AGI - Un cambio improvviso, un licenziamento eccellente e un grande ritorno. Urbano Cairo ha deciso di dare una sterzata e il Torino, in un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, ha ufficializzato l' esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall'incarico di direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica del club. Il Torino ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in questi quasi sei anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera. Nel licenziamento del dirigente hanno pesato ovviamente i risultati deludenti della squadra in queste ultime settimane e lo scarso rendimento di alcuni giocatori acquistati in estate. 🔗 Leggi su Agi.it