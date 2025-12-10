Ritorna a Torino la magia di Novecento | il racconto senza tempo di Baricco rivive al Teatro Gobetti
Dal 16 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, il Teatro Gobetti di Torino ospita una nuova produzione di
Un grande classico del teatro italiano torna in scena a Torino: dal martedì 16 dicembre 2025 fino al 4 gennaio 2026, il Teatro Gobetti ospiterà Novecento di Alessandro Baricco, in una suggestiva rilettura curata dal regista Gabriele Vacis. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile di Torino –. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
