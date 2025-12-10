Ritiro Rui Patricio il portiere portoghese ha annunciato la decisione di appendere i guanti al chiodo | ecco tutti i dettagli
Rui Patricio, portiere portoghese di grande rilievo, ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico a 37 anni. La decisione, comunicata dalla Federcalcio portoghese, segna la fine di una carriera ricca di successi e prestazioni memorabili. Il mondo del calcio si prepara a salutare uno dei portieri più iconici degli ultimi anni.
Rui Patricio si ritira: in Italia ha vestito le maglie di Roma e Atalanta Vai su X
