Risultati positivi per l' assistenza ospedaliera in Abruzzo dal report Agenas | tutti i parametri

Chietitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'edizione 2025 del Piano nazionale esiti, basata sui dati del 2024, evidenzia risultati positivi per l'assistenza ospedaliera in Abruzzo. Secondo il report Agenas, il sistema sanitario regionale si distingue per parametri elevati, offrendo un quadro dinamico e in crescita, senza formulare classifiche o giudizi ma sottolineando l'efficienza e la qualità dei servizi offerti.

Nella premessa al report dell'Agenas c'è scritto che il documento non produce classifiche, graduatorie o giudizi, ma è indubbio che l'edizione 2025 del Piano nazionale esiti (riferito ai dati 2024) restituisca un'immagine molto positiva e dinamica del sistema sanitario abruzzese.Il Pne analizza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Malattie rare, risultati positivi a 5 anni per vamorolone in distrofia Duchenne

Farmaci, studio: "Risultati positivi per baxdrostat nell’ipertensione resistente"

Brambilla esulta dopo la vittoria della Juventus Next Gen: «Sappiamo quale deve essere il nostro percorso, i risultati positivi danno entusiasmo ma…»

risultati positivi assistenza ospedalieraRisultati positivi per l'assistenza ospedaliera regionale dal Pne 2025 dell'Agenas - Nella premessa al report dell'Agenas c'è scritto che il documento non produce classifiche, graduatorie o giudizi, ma è indubbio che l'edizione 2025 del Piano Nazionale Esi ... Si legge su regione.abruzzo.it