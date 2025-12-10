Risultati positivi per l' assistenza ospedaliera in Abruzzo dal report Agenas | tutti i parametri
L'edizione 2025 del Piano nazionale esiti, basata sui dati del 2024, evidenzia risultati positivi per l'assistenza ospedaliera in Abruzzo. Secondo il report Agenas, il sistema sanitario regionale si distingue per parametri elevati, offrendo un quadro dinamico e in crescita, senza formulare classifiche o giudizi ma sottolineando l'efficienza e la qualità dei servizi offerti.
Nella premessa al report dell'Agenas c'è scritto che il documento non produce classifiche, graduatorie o giudizi, ma è indubbio che l'edizione 2025 del Piano nazionale esiti (riferito ai dati 2024) restituisca un'immagine molto positiva e dinamica del sistema sanitario abruzzese.Il Pne analizza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
