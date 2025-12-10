Rissa tra giovani in Borgo del Carbone

Nella zona di Borgo del Carbone si è verificata una rissa tra giovani, attirando l’attenzione dei residenti. L’episodio, immortalato da alcuni presenti con i loro cellulari, ha causato momenti di tensione nel quartiere. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale, evidenziando problemi di sicurezza e convivenza.

Attimi di tensione in Borgo del Carbone. Una rissa tra alcuni giovani, ripresa con il cellulare da qualche contendente, ha attirato l’attenzione dei residenti. Nel video registrato da un residente, affacciato alla finestra al momento dei fatti, si vedono due ragazzi avvinghiati mentre gli altri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Rissa scoppiata in via Gramsci. Scatta il Dacur per cinque giovani

Rissa a colpi di lama e di bottiglia al Bronx e in via Mazzini: feriti due giovani

Rissa tra giovani al Bronx: denunciate tre persone

https://veratv.it/articoli/id-68370/fermo---maxi-rissa-in-piazza-del-popolo-salgono-a-5-i-giovani-identificati Vai su Facebook

#rissa davanti a un bar, #daspo urbano per 11 giovani Vai su X

Rissa nella notte in centro a Storo, denunciati 8 giovani - I fatti si riferiscono alla notte tra il 18 e il 19 dello scorso aprile quando nel centro abitato di Storo si era sviluppata una violenta rissa fra una decina di giovani, che si sono colpiti con calci ... Scrive rainews.it