Rissa tra giovani in Borgo del Carbone
Nella zona di Borgo del Carbone si è verificata una rissa tra giovani, attirando l’attenzione dei residenti. L’episodio, immortalato da alcuni presenti con i loro cellulari, ha causato momenti di tensione nel quartiere. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale, evidenziando problemi di sicurezza e convivenza.
Attimi di tensione in Borgo del Carbone. Una rissa tra alcuni giovani, ripresa con il cellulare da qualche contendente, ha attirato l’attenzione dei residenti. Nel video registrato da un residente, affacciato alla finestra al momento dei fatti, si vedono due ragazzi avvinghiati mentre gli altri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Rissa scoppiata in via Gramsci. Scatta il Dacur per cinque giovani
Rissa a colpi di lama e di bottiglia al Bronx e in via Mazzini: feriti due giovani
Rissa tra giovani al Bronx: denunciate tre persone
https://veratv.it/articoli/id-68370/fermo---maxi-rissa-in-piazza-del-popolo-salgono-a-5-i-giovani-identificati Vai su Facebook
#rissa davanti a un bar, #daspo urbano per 11 giovani Vai su X
Rissa nella notte in centro a Storo, denunciati 8 giovani - I fatti si riferiscono alla notte tra il 18 e il 19 dello scorso aprile quando nel centro abitato di Storo si era sviluppata una violenta rissa fra una decina di giovani, che si sono colpiti con calci ... Scrive rainews.it
Calcio a 5 serie A2. Il Russi macina gol e risultati. Dieci reti rifilate ai Grifoni sport.quotidiano.net
Juve Pafos, le probabili formazioni della sfida: quante sorprese! Le ultimissime sulle scelte di Spalletti ... calcionews24.com
Caccia al bomber. Rovinelli, il difensore si scopre goleador sport.quotidiano.net
Inter, parla Zielinski: «Siamo delusi e arrabbiati, un po’ di tutto. Abbiamo fatto una buona partita ma…» calcionews24.com
Basket serie B Interregionale. Mens Sana, Jokic infortunato. Lunedì premio a capitan Pannini sport.quotidiano.net
Marchisio durissimo: «Ci sono giocatori che non hanno capito la Juve, lui trotterella. Chiellini? Lo vedo ... juventusnews24.com