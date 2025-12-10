Rispondere al cambiamento attraverso riforme e perseguire lo sviluppo attraverso la trasformazione | l' Imperial Springs International Forum del 2025 si conclude con discussioni approfondite sulle tendenze economiche globali
L'Imperial Springs International Forum 2025 si è concluso a Guangzhou, offrendo un'importante piattaforma di discussione sulle sfide e le opportunità dell'economia globale. L'evento ha riunito leader e esperti per analizzare le strategie di risposta ai cambiamenti e promuovere lo sviluppo attraverso processi di trasformazione.
The 2025 Imperial Springs International Forum GUANGZHOU, Cina, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Imperial Springs International Forum del 2025 si è concluso il 3 dicembre presso l'Imperial Springs International Convention Center di Guangzhou. Durante il forum, i partecipanti cinesi e internazionali si sono concentrati su argomenti quali “Le tendenze economiche globali nel contesto dei conflitti commerciali e doganali”, si sono impegnati in scambi significativi, hanno condiviso punti di vista informati e hanno raggiunto un ampio consenso. Molti hanno chiesto di rispondere al cambiamento attraverso riforme e di perseguire lo sviluppo attraverso la trasformazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
