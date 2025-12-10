Rispondere al cambiamento attraverso riforme e perseguire lo sviluppo attraverso la trasformazione | l' Imperial Springs International Forum del 2025 si conclude con discussioni approfondite sulle tendenze economiche globali

L'Imperial Springs International Forum 2025 si è concluso a Guangzhou, offrendo un'importante piattaforma di discussione sulle sfide e le opportunità dell'economia globale. L'evento ha riunito leader e esperti per analizzare le strategie di risposta ai cambiamenti e promuovere lo sviluppo attraverso processi di trasformazione.

The 2025 Imperial Springs International Forum GUANGZHOU, Cina, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Imperial Springs International Forum del 2025 si è concluso il 3 dicembre presso l'Imperial Springs International Convention Center di Guangzhou. Durante il forum, i partecipanti cinesi e internazionali si sono concentrati su argomenti quali “Le tendenze economiche globali nel contesto dei conflitti commerciali e doganali”, si sono impegnati in scambi significativi, hanno condiviso punti di vista informati e hanno raggiunto un ampio consenso. Molti hanno chiesto di rispondere al cambiamento attraverso riforme e di perseguire lo sviluppo attraverso la trasformazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Rispondere al cambiamento attraverso riforme e perseguire lo sviluppo attraverso la trasformazione: l'Imperial Springs International Forum del 2025 si conclude con discussioni approfondite sulle tendenze economiche globali

GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO Oggi celebriamo tutte le persone che, con il loro lavoro, con un gesto, un’ora di tempo o un sorriso, scelgono di essere parte del cambiamento. Il volontariato è vedere un bisogno e rispondere, è mettere l Vai su Facebook

Rispondere al cambiamento attraverso riforme e perseguire lo sviluppo attraverso la trasformazione: l’Imperial Springs International Forum del 2025 si conclude con ... - L’Imperial Springs International Forum del 2025 si è concluso il 3 dicembre presso l’Imperial Springs International Convention Center di Guangzhou. Segnala adnkronos.com