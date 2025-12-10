Risanamento nel decreto milleproroghe la conferma per commissario e sub
Il decreto Milleproroghe conferma la proroga degli incarichi del commissario straordinario e del subcommissario incaricati del risanamento delle baraccopoli di Messina fino al 31 dicembre 2028, garantendo continuità nelle operazioni di intervento e riqualificazione.
C'è anche la proroga nel decreto Milleproroghe fino al 31 dicembre 2028 della durata degli incarichi del commissario straordinario, Renato Schifani, e del subcommissario, Santi Trovato, per il risanamento delle baraccopoli di Messina. E' quanto si profilava da settimane e adesso c'è l'ufficialità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
