Risanamento nel decreto milleproroghe la conferma per commissario e sub
Il decreto Milleproroghe conferma la proroga degli incarichi del commissario straordinario, Renato Schifani, e del subcommissario, Santi Trovato, fino al 31 dicembre 2028. Questa misura riguarda il risanamento delle baraccopoli di Messina, assicurando continuità alle attività di intervento e riqualificazione delle aree interessate.
