Ripetute violazioni nella comunità | scatta l' arresto per il 17enne già fermato per rapina e porto d' armi

Un 17enne già arrestato lo scorso agosto a Bologna per rapina e porto d'armi si trova ora nuovamente nei guai, questa volta per ripetute violazioni delle condizioni di libertà. La situazione si aggrava, portando all'esecuzione di un nuovo provvedimento restrittivo nei suoi confronti a causa delle sue continue infrazioni.

