Ripetute violazioni nella comunità | scatta l' arresto per il 17enne già fermato per rapina e porto d' armi
Un 17enne già arrestato lo scorso agosto a Bologna per rapina e porto d'armi si trova ora nuovamente nei guai, questa volta per ripetute violazioni delle condizioni di libertà. La situazione si aggrava, portando all'esecuzione di un nuovo provvedimento restrittivo nei suoi confronti a causa delle sue continue infrazioni.
Nuovi guai per un 17enne che era stata arrestato in flagranza di reato a Bologna nell'agosto scorso perché ritenuto responsabile di concorso in rapina aggravata e porto d'armi o strumenti atti all'offesa. Per il giovane, che era stato collocato in una comunità nel cesenate dopo le accuse, è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
