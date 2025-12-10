Riparte il Napoli Fringe Festival tanti gli appuntamenti di dicembre
Il Napoli Fringe Festival torna a dicembre, portando in città una ricca programmazione di eventi, performance e installazioni. In occasione dei 2500 anni di Napoli, il festival celebra la creatività e l’arte attraverso un dialogo tra danza, musica, teatro e arti performative, offrendo un'opportunità unica di vivere la città in modo innovativo e coinvolgente.
Nel mese del compleanno di Napoli, che il 21 dicembre celebra i suoi 2500 anni, il Napoli Fringe Festival torna a riempire la città con una nuova serie di eventi, performance e installazioni che ancora una volta mettono in dialogo danza, arti performative, musica e teatro, confermando lo spirito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Nuovo stadio Napoli, rinviata la Conferenza Zes: riparte il dialogo ADL–Manfredi
Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: c’è Pulisic. Leao riparte dalla panchina
Basket Serie A: Bologna riparte con una vittoria, Napoli al tappeto
Si riparte al Carnera: segui la diretta del match tra #ApuUdine e #Napoli - facebook.com Vai su Facebook
RIPARTE IL NAPOLI FRINGE FESTIVAL: TANTI GLI APPUNTAMENTI NEL MESE DEL COMPLEANNO DELLA CITTA’ - RIPARTE IL NAPOLI FRINGE FESTIVAL: TANTI GLI APPUNTAMENTI NEL MESE DEL COMPLEANNO DELLA CITTA’ ... Lo riporta politicamentecorretto.com
Milan, Scaroni realista: “Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave” pianetamilan.it
Roma, Pellegrini in attesa: futuro bloccato e nessun segnale dalla società sololaroma.it
Rigore Inter Liverpool, la reazione di Van Dijk e Slot dopo l’episodio di San Siro! È accaduto nelle ... juventusnews24.com
L’oroscopo di domani, 11 dicembre 2025: le previsioni e il segno fortunato del giorno dayitalianews.com
Disney+ a 6,99 euro: il segreto per un Natale perfetto con 5 film cult da rivedere screenworld.it
Celta Vigo-Bologna (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com