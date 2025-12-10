Rino Morelli è morto L' arresto cardiaco e lo schianto in auto

Martedì 9 dicembre, a San Giorgio su Legnano, si è verificata una tragedia che ha coinvolto Rino Morelli, noto titolare di Morelli Gomme. L'uomo, di 73 anni, ha perso la vita a causa di un arresto cardiaco che lo ha portato a schiantarsi con la sua auto in piazza Mazzini, suscitando grande dolore nella comunità locale.

rino morelli 232 mortoFinisce contro un muro. Muore a 73 anni l’imprenditore Morelli - Rino Morelli, 73 anni, fondatore insieme ai figli della storica attività Morelli Gomme di Legnano, &#232; morto dopo aver ... Secondo msn.com