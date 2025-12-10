Rimini chiama i tifosi a raccolta | Con la Fortitudo gara cruciale

Rimini invita i tifosi a sostenere la squadra in una sfida fondamentale con la Fortitudo. Dopo due vittorie consecutive in trasferta e una prestazione convincente a Scafati, la Dole si prepara al Dole Day al Flaminio, puntando a consolidare la propria posizione e a continuare il momento positivo.

Sulla scia di due successi esterni, e con la prova dominante a Scafati ancora sotto gli occhi, la Dole si rituffa al Flaminio per il Dole Day. È, sul campo, la sfida a una big come la Fortitudo e, come previsto in sede di presentazione della campagna abbonamenti, le tessere stagionali non avranno validità. Chi entrerà dovrà pagare il biglietto, con la partita come piatto principale e tante iniziative come gustoso contorno. "Va detto, quando esce il calendario in estate, che una partita come quella di domenica la segniamo sempre con un circoletto rosso – rivela Giovanni Tomassini –. La Fortitudo è sempre la Fortitudo e questa sarà una partita in cui farà tanto caldo.