Riise | La Roma può entrare nelle prime quattro Dybala vorrei che restasse

Johj Arne Riise analizza la stagione della Roma, sottolineando le possibilità di entrare nelle prime quattro posizioni in Serie A e il desiderio di vedere Dybala restare in giallorosso. Nell’intervista a footitalia, l’ex calciatore nostrano commenta gli obiettivi della squadra e anticipa la sfida di domani contro il Celtic.

Dall’obiettivo stagionale della Roma fino alla sfida con il Celtic di domani: l’ex giallorosso Johj Arne Riise ha rilasciato un’intervista a footitalia. Queste le sue parole: “Penso che abbia avuto un buon inizio. La sconfitta contro il Napoli è stato un piccolo contrattempo, ma sono abbastanza fiducioso che la Roma possa entrare tra le prime quattro e rimanerci. Penso che questo sia un grande obiettivo. Sono rimasto impressionato dal loro inizio di stagione e spero che possano continuare così”. Riguardo Tsimikas e Angelino: “Ad essere sincero non ero un grande fan di Tsimikas al Liverpool. Ho pensato che fosse positivo che avesse accettato una nuova sfida, perché non ero del tutto convinto che sarebbe riuscito a raggiungere il livello richiesto al Liverpool. 🔗 Leggi su Sololaroma.it