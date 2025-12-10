Rigore Wirtz per CdS non va mai concesso | e arriva la critica a Rosetti

L'articolo analizza la decisione di assegnare un rigore a Wirtz, contestata dal Corriere dello Sport, che sostiene che non dovrebbe essere mai concesso. Viene inoltre criticata la gestione dell'arbitro e del VAR, con accuse di bocciatura nei confronti delle loro valutazioni durante l'episodio.

Inter News 24 Rigore Wirtz, per il Corriere dello Sport non va mai concesso. Bocciati arbitro e VAR. E intanto arriva un duro attacco ai danni di Rosetti. L'arbitraggio del tedesco Felix Zwayer nella sconfitta dell'Inter contro il Liverpool in Champions League è finito nel mirino del Corriere dello Sport, che lo giudica "scandaloso" e insufficiente, riservando critiche altrettanto aspre al VAR, il connazionale Christian Storks. Il quotidiano si interroga sulla continua fiducia riposta in un arbitro che colleziona almeno una OFR (On-Field Review) a partita in Europa. L'episodio clou e più controverso si è verificato nel secondo tempo con il calcio di rigore concesso ai Reds.