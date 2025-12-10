Rigore Wirtz per CdS non va mai concesso | e arriva la critica a Rosetti
L'articolo analizza la decisione di assegnare un rigore a Wirtz, contestata dal Corriere dello Sport, che sostiene che non dovrebbe essere mai concesso. Viene inoltre criticata la gestione dell'arbitro e del VAR, con accuse di bocciatura nei confronti delle loro valutazioni durante l'episodio.
Inter News 24 Rigore Wirtz, per il Corriere dello Sport non va mai concesso. Bocciati arbitro e VAR. E intanto arriva un duro attacco ai danni di Rosetti. L'arbitraggio del tedesco Felix Zwayer nella sconfitta dell'Inter contro il Liverpool in Champions League è finito nel mirino del Corriere dello Sport, che lo giudica "scandaloso" e insufficiente, riservando critiche altrettanto aspre al VAR, il connazionale Christian Storks. Il quotidiano si interroga sulla continua fiducia riposta in un arbitro che colleziona almeno una OFR (On-Field Review) a partita in Europa. L'episodio clou e più controverso si è verificato nel secondo tempo con il calcio di rigore concesso ai Reds.
Perché la flebile trattenuta di Bastoni su Wirtz è fallo da rigore in Champions ma non in Italia
Rigore Wirtz, Chivu durissimo: «Un’ingiustizia. E quest’altra cosa ha condizionato la partita»
"Una vergogna. È un rigore che non si può mai dare, una simulazione di Wirtz che si è buttato per terra. Non ho capito l'intervento del Var. Per annullare il gol del Liverpool, che si vedeva chiaramente, ci hanno messo 3 minuti. E chiamano l'arbitro per un fallo
#Palladino commenta il contatto Bastoni-Wirtz: "Questo non è mai rigore". E #Chivu non commenta Vai su X
Perché la flebile trattenuta di Bastoni su Wirtz è fallo da rigore in Champions ma non in Italia - In Italia, forse, non avrebbero mai concesso la massima punizione per una situazione del genere
Tra rigori inventati e trattenute inutili, l’Inter non è ancora matura: la vittoria del Liverpool rovina il ... ilfattoquotidiano.it
Rigore Wirtz, per CdS non va mai concesso: e arriva la critica a Rosetti internews24.com
