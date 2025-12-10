Rigore Wirtz Marotta a colloquio con l’arbitro a fine gara Ecco cos’è successo
Dopo la partita, Beppe Marotta si è avvicinato all’arbitro per discutere del rigore assegnato a Wirtz. L'episodio ha suscitato diverse reazioni e attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando l'importanza delle decisioni arbitrali nel corso dell'incontro. Ecco i dettagli di quanto accaduto e le conseguenze dell'episodio.
Inter News 24 Rigore Wirtz, Beppe Marotta va a colloquio con il direttore di gara a fine partita. Ecco che cosa è successo nella pancia dello stadio. La notte di San Siro, dopo la sconfitta contro il Liverpool in Champions League, è stata segnata da una profonda rabbia e delusione in casa Inter. La dirigenza nerazzurra al gran completo ha impiegato parecchio tempo per digerire l’esito amaro del match, deciso dal rigore a dir poco contestato e trasformato dal centrocampista ungherese Dominik Szoboszlai. Marotta guida il confronto pacato con Zwayer. Nonostante l’ora tarda, ben oltre la mezzanotte e mezza, lo stato maggiore nerazzurro ha voluto affrontare direttamente l’episodio arbitrale che ha deciso l’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com
Perché la flebile trattenuta di Bastoni su Wirtz è fallo da rigore in Champions ma non in Italia
Rigore Wirtz, Chivu durissimo: «Un’ingiustizia. E quest’altra cosa ha condizionato la partita»
Rigore Wirtz, per CdS non va mai concesso: e arriva la critica a Rosetti
?Moviola #InterLiverpool, #Zwayer e Var incompetenti: su #Wirtz mai rigore Vai su X
"Una vergogna. È un rigore che non si può mai dare, una simulazione di Wirtz che si è buttato per terra. Non ho capito l'intervento del Var. Per annullare il gol del Liverpool, che si vedeva chiaramente, ci hanno messo 3 minuti. E chiamano l'arbitro per un fallo Vai su Facebook
Marotta dopo Napoli-Inter: "Il rigore ha indirizzato la partita, serve chiarezza" - “L’episodio del rigore è stato determinante per rompere l’equilibrio ed è nato da una valutazione da parte dell’assistente. Si legge su sport.sky.it
