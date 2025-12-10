Rigore Wirtz Chivu durissimo | Un’ingiustizia E quest’altra cosa ha condizionato la partita

L'episodio del rigore assegnato a Wirtz ha scatenato forti polemiche, con Chivu che non ha esitato a definire l'episodio un'ingiustizia. L'allenatore dell'Inter ha inoltre evidenziato come questa decisione abbia influenzato in modo determinante l'andamento della partita, suscitando reazioni e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Inter News 24 Rigore Wirtz, mister Chivu senza peli sulla lingua dice che è stata un'ingiustizia. Poi nell'analisi sulla partita cita un altro episodio che l'ha condizionata. La UEFA Champions League è tornata al Meazza per il sesto turno della League Phase, ma per l' Inter è arrivato un altro stop. Dopo lo scivolone in trasferta contro l'Atlético Madrid, i nerazzurri sono stati superati e agganciati in classifica dal Liverpool, che ha conquistato i tre punti grazie a un episodio arbitrale fortemente contestato. La partita è stata decisa da un calcio di rigore giudicato "assolutamente imbarazzante" concesso ai Reds per una presunta e leggera trattenuta del difensore italiano Alessandro Bastoni.

Perché la flebile trattenuta di Bastoni su Wirtz è fallo da rigore in Champions ma non in Italia

Chivu amaro dopo Inter-Liverpool: “Rigore inventato, ma le vere penalità sono stati gli infortuni” - 0 contro il Liverpool, arrivato ancora una volta nei minuti finali e ancora una volta per un episodio dubbio. Da stadiosport.it