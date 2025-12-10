Rigore Inter Liverpool | Marotta e i dirigenti a colloquio con l’arbitro fino a ora tarda Gazzetta | gravi conseguenze per la carriera di Zwayer

Juventusnews24.com | 10 dic 2025

Al termine della partita tra Inter e Liverpool, Marotta e i dirigenti nerazzurri si sono confrontati con l’arbitro Zwayer fino a tarda notte, sollevando polemiche sul rigore assegnato. La Gazzetta dello Sport segnala possibili conseguenze gravissime per la carriera dell’arbitro tedesco, in un contesto già carico di tensione e discussioni.

. La notte di  San Siro  dopo la sconfitta contro il  Liverpool  è stata segnata da una profonda  rabbia  e  delusione  in casa  Inter. La dirigenza nerazzurra al gran completo ha impiegato  parecchio tempo per digerire  l’esito del match, deciso dal  rigore  trasformato da  Dominik Szoboszlai. Confronto con l’arbitro Zwayer. Nonostante l’ora tarda (è oltre  mezzanotte e mezza  quando la dirigenza lascia lo stadio), lo  stato maggiore nerazzurro ha voluto affrontare direttamente l’episodio arbitrale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

