Rigore Inter Liverpool | Marotta e i dirigenti a colloquio con l’arbitro fino a ora tarda Gazzetta | gravi conseguenze per la carriera di Zwayer

Al termine della partita tra Inter e Liverpool, Marotta e i dirigenti nerazzurri si sono confrontati con l’arbitro Zwayer fino a tarda notte, sollevando polemiche sul rigore assegnato. La Gazzetta dello Sport segnala possibili conseguenze gravissime per la carriera dell’arbitro tedesco, in un contesto già carico di tensione e discussioni.

La notte di San Siro dopo la sconfitta contro il Liverpool è stata segnata da una profonda rabbia e delusione in casa Inter. La dirigenza nerazzurra al gran completo ha impiegato parecchio tempo per digerire l'esito del match, deciso dal rigore trasformato da Dominik Szoboszlai. Confronto con l'arbitro Zwayer. Nonostante l'ora tarda (è oltre mezzanotte e mezza quando la dirigenza lascia lo stadio), lo stato maggiore nerazzurro ha voluto affrontare direttamente l'episodio arbitrale.

Inter-Liverpool, ma quindi il rigore c’era? I quotidiani sportivi non hanno dubbi - Una sconfitta probabilmente ancor più dolorosa rispetto a quella arrivata allo scadere contro l’Atletico Madrid. Secondo spaziointer.it