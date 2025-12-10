Rigore Bastoni mano Van Dijk e terzo caso sparito dalle moviole

Le polemiche sull’arbitro Zwayer e il VAR continuano a infuriare dopo la sconfitta dell’Inter contro il Liverpool in Champions League. La partita ha visto un rigore di Bastoni, un fallo di mano di Van Dijk non sanzionato e un episodio misterioso scomparso dalle moviole, alimentando dubbi e proteste sulla gestione arbitrale.

Non si placano le polemiche sull’arbitro Zwayer e sul Var dopo la sconfitta dell’Inter in Champions League contro il Liverpool L’ Inter perde 1-0 in casa contro il Liverpool nella sesta giornata della fase a girone unico di Champions League e mette a rischio la qualificazione diretta agli ottavi di finale della massima competizione europea per club. Una sfida decisa da un rigore di Szoboszlai molto contestato. Ma non è l’unico episodio da moviola con protagonista l’arbitro tedesco Zwayer. I giocatori dell’Inter protestano con Zwayer (foto Ansa) – Calciomercato.it Nel primo tempo lungo check al Var per annullare il gol dei Reds di Konate: il colpo di testa di Van Dijk finisce sul braccio di Ekitike molto largo e tenuto in posizione innaturale sin dall’inizio dell’azione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

