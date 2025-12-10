Rigore Bastoni mano Van Dijk e terzo caso sparito dalle moviole
Le polemiche sull’arbitro Zwayer e il VAR continuano a infuriare dopo la sconfitta dell’Inter contro il Liverpool in Champions League. La partita ha visto un rigore di Bastoni, un fallo di mano di Van Dijk non sanzionato e un episodio misterioso scomparso dalle moviole, alimentando dubbi e proteste sulla gestione arbitrale.
Non si placano le polemiche sull’arbitro Zwayer e sul Var dopo la sconfitta dell’Inter in Champions League contro il Liverpool L’ Inter perde 1-0 in casa contro il Liverpool nella sesta giornata della fase a girone unico di Champions League e mette a rischio la qualificazione diretta agli ottavi di finale della massima competizione europea per club. Una sfida decisa da un rigore di Szoboszlai molto contestato. Ma non è l’unico episodio da moviola con protagonista l’arbitro tedesco Zwayer. I giocatori dell’Inter protestano con Zwayer (foto Ansa) – Calciomercato.it Nel primo tempo lungo check al Var per annullare il gol dei Reds di Konate: il colpo di testa di Van Dijk finisce sul braccio di Ekitike molto largo e tenuto in posizione innaturale sin dall’inizio dell’azione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Una serata da dimenticare per Alessandro Bastoni Non solo il rigore (generoso), ma anche altri errori che secondo i quotidiani italiani lo rendono il peggiore in campo tra i nerazzurri in Inter-Liverpool #Bastoni #InterLiverpool #spaziointer - facebook.com Vai su Facebook
L’ #Inter perde di stretta misura- 0:1 su rigore -trattenuta di Bastoni su Wirtz - trasformato da Szoboszlay-una partita equilibrata. Liverpool meglio nel primo quarto d’ora, nel quale la pressione dei Reds ha messo i nerazzurri in difficoltà, poi l’Inter ha preso cosci Vai su X
C'era un rigore per l'Inter? L'analisi sul mano di Van Dijk. VIDEO - Liverpool c'è un altro episodio che merita di essere analizzato: nel corso del 1° tempo, poco dopo il ... Segnala sport.sky.it
Imu, la mappa delle città più e meno care in vista del saldo del 16 dicembre. In cima Roma (3.500 euro ... ilfattoquotidiano.it
Milan-Sassuolo, arbitro Crezzini: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR… pianetamilan.it
”Ho esagerato”. La famosa cantante italiana cerca il fidanzato sull’app di incontri, ma finisce malissimo tvzap.it
“Ornella Vanoni? Nessuno in grado di prendere il suo posto. Per me si è fermato tutto a Giorgia e Carmen ... ilfattoquotidiano.it
Medicina, secondo appello dopo il “semestre filtro”. In Statale solo in cento hanno accettato i voti del ... ilgiorno.it
Disagio socio-economico 2021: la nuova mappa ISTAT delle città italiane puntomagazine.it