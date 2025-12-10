Rigeneriamo la Pineta | convegno di Legambiente a Capaccio Paestum

Salernotoday.it | 10 dic 2025

Il convegno “Rigeneriamo la Pineta” organizzato da Legambiente a Capaccio Paestum il 11 dicembre si focalizza sul futuro delle pinete costiere. Un’occasione per discutere proposte e strategie volte al restauro e alla tutela di questo fragile ecosistema, promuovendo un nuovo modello di gestione sostenibile e di conservazione delle foreste litoranee.

Legambiente organizza per giovedì 11 dicembre il convegnoRigeneriamo la Pineta: le proposte di Legambiente per il restauro della foresta costiera”, un appuntamento dedicato al futuro delle pinete litoranee e alla definizione di un nuovo modello di gestione e tutela di questo ecosistema sempre. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

