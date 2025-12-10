Rigeneriamo la Pineta | convegno di Legambiente a Capaccio Paestum
Il convegno “Rigeneriamo la Pineta” organizzato da Legambiente a Capaccio Paestum il 11 dicembre si focalizza sul futuro delle pinete costiere. Un’occasione per discutere proposte e strategie volte al restauro e alla tutela di questo fragile ecosistema, promuovendo un nuovo modello di gestione sostenibile e di conservazione delle foreste litoranee.
