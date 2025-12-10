Rigenerazione e fiducia | al Perrino si inaugura il Piccolo Opificio Popolare

Il quartiere Perrino accoglie con entusiasmo l'inaugurazione del Piccolo Opificio Popolare (POP), un nuovo spazio dedicato alla comunità, alla creatività e alla partecipazione. Dopo anni di impegno e trasformazioni, questa iniziativa segna un momento di rinascita e fiducia, rafforzando il senso di appartenenza e stimolando attività collettive nel quartiere.

Dopo anni di lavoro, attese e trasformazioni, il quartiere Perrino celebra la nascita del Pop – Piccolo Opificio Popolare, un nuovo spazio di comunità, creatività e partecipazione. L'inaugurazione si terrà giovedì 11 dicembre alle ore 17 in via Adige, con una giornata di festa aperta a tutta la.

