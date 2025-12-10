Riflessi Femminili | mostra fotografica di Giovanni Iovacchini

Ilpescara.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mostra fotografica personale di Giovanni Iovacchini sarà inaugurata il 20 dicembre e chiuderà il 28 dicembre.L’esposizione sarà allestita nella sala San Michele Arcangelo a Lettomanoppello ed è stata organizzata dall'associazione Donna e., che l'ha voluta perché in continuità con il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

