Riflessi Femminili | mostra fotografica di Giovanni Iovacchini

La mostra fotografica personale di Giovanni Iovacchini sarà inaugurata il 20 dicembre e chiuderà il 28 dicembre.L’esposizione sarà allestita nella sala San Michele Arcangelo a Lettomanoppello ed è stata organizzata dall'associazione Donna e., che l'ha voluta perché in continuità con il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it