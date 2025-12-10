Rifiuti stretta anti-furbetti con l’IA avanzata

Dal 2026, il Comune di Viano adotterà un sistema di videosorveglianza con intelligenza artificiale e lettura targhe per monitorare le piazzole dei rifiuti, rafforzando la lotta agli abusi e ai furbetti. Questa innovazione mira a migliorare la gestione dei rifiuti e garantire un maggior rispetto delle norme ambientali nella zona.

Anche il Comune di Viano dal 2026 attiverà un sistema di videosorveglianza dotato di intelligenza artificiale con lettura targhe per il controllo delle piazzole dei rifiuti. Nel territorio di Viano l’ abbandono rifiuti è diventato un problema non più tollerabile da parte dell’amministrazione. Molti sono stati gli episodi di cittadini che hanno lasciato i rifiuti all’esterno dei cassonetti. "A seguito – spiega l’assessore all’ambiente Matteo Guidetti – dell’aggiudicazione da parte del Comune di Viano del bando regionale Atersir per l’assegnazione di contributi per il miglioramento gestionale del servizio rifiuti nei Comuni dell’area omogenea montagna, nell’anno 2026 si procederà all’installazione di una pluralità di sistemi di videosorveglianza mobile per il monitoraggio delle piazzole di raccolta rifiuti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, stretta anti-furbetti con l’IA avanzata

Tekra avvia controlli sui dipendenti: stretta contro i disservizi nella raccolta rifiuti

Maxi-multe fino a 18 mila euro, patente sospesa e droni in volo: stretta contro l'abbandono dei rifiuti

Stretta sui rifiuti nei parchi. In campo le giacche verdi

#Messina. Prosegue la stretta sui reati ambientali: identificati e denunciati gli autori degli abbandoni di rifiuti a Curcuraci - facebook.com Vai su Facebook

Rifiuti, stretta anti-furbetti con l’IA avanzata - La scelta del comune: videosorveglianza con l’intelligenza artificiale per leggere le targhe. Si legge su ilrestodelcarlino.it