Rifiuti illeciti nella ditta scatta il sequestro Denunciato il titolare

I controlli dei carabinieri nella provincia di Caserta, nell'ambito della lotta ai reati ambientali nella Terra dei Fuochi, hanno portato al sequestro di rifiuti illeciti presso una ditta locale. Il titolare dell'azienda è stato denunciato, proseguendo le operazioni di contrasto ai materiali abusivamente smaltiti e alle attività illecite che minacciano l'ambiente e la salute pubblica.

Continuano senza sosta i controlli dei carabinieri nell'ambito del contrasto ai reati ambientali nel territorio della provincia di Caserta, ricadente nella Terra dei Fuochi.I militari dei Nuclei Forestali di Sessa Aurunca e Marcianise, a Cellole, hanno effettuato un accesso presso la sede. 🔗 Leggi su Casertanews.it

