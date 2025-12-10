Rifiuti illeciti nella ditta scatta il sequestro Denunciato il titolare
I controlli dei carabinieri nella provincia di Caserta, nell'ambito della lotta ai reati ambientali nella Terra dei Fuochi, hanno portato al sequestro di rifiuti illeciti presso una ditta locale. Il titolare dell'azienda è stato denunciato, proseguendo le operazioni di contrasto ai materiali abusivamente smaltiti e alle attività illecite che minacciano l'ambiente e la salute pubblica.
Continuano senza sosta i controlli dei carabinieri nell'ambito del contrasto ai reati ambientali nel territorio della provincia di Caserta, ricadente nella Terra dei Fuochi.I militari dei Nuclei Forestali di Sessa Aurunca e Marcianise, a Cellole, hanno effettuato un accesso presso la sede.
Prosegue l'attività dei Carabinieri Forestali contro gli illeciti ambientali in provincia di Salerno. A Roccadaspide è stato scoperto un imprenditore che, con un tecnico e un'impresa edile, gestiva lo smaltimento illegale di rifiuti. Tonellate di inerti edilizi
Nuovi scenari del contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti nel decreto - legge 8 agosto 2025 - n.116 "Terra dei fuochi"
Roccadaspide: rifiuti interrati e abusi edilizi, scatta il sequestro - Blitz dei Carabinieri Forestali e Accademia Kronos a Roccadaspide: denunciati tre soggetti per smaltimento illecito e abusi su 5000 mq
