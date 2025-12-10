Rifiuti abbandonati fuori dai bidoni | Riunione con Acer ma nulla cambia C’è di tutto e i netturbini non passano
Nonostante le numerose segnalazioni, la situazione dei rifiuti abbandonati fuori dai bidoni rimane invariata. Durante un incontro con Acer, non sono stati adottati cambiamenti significativi. I sacchi dell’organico continuano ad accumularsi e a essere lasciati accanto ai cassonetti, evidenziando la persistente criticità nella gestione della raccolta differenziata.
"Qui non è cambiato niente: i bidoni dell’organico sono sempre pieni di sacchi, molti sono anche appoggiati di fianco. C’è di tutto, ho visto anche un televisore. Sicuramente le persone che vivono qui buttano qualsiasi cosa ma questa settimana non è neanche passato nessun netturbino a svuotare i bidoni". Antonia, una residente delle case Acer di via Tommaso Gulli, torna a denunciare la discarica a cielo aperto che vede ogni volta davanti a casa: "Io mi vergogno" dice senza mezzi termini. Ieri mattina è venuta a trovarla la figlia: "Ha fatto la foto col cellulare e segnalato la situazione al Rifiutologo di Hera, credo si chiami così, ma non si è mosso niente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Rifiuti abbandonati fuori dai bidoni: "Riunione con Acer ma nulla cambia. C'è di tutto e i netturbini non passano" - Una residente dei palazzi di edilizia popolare di via Gulli torna a denunciare la situazione: "Io mi vergogno.
