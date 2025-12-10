Rievocato lo scioglimento del voto alla Madonna di Loreto

Al santuario della Madonna di Loreto a Oregina si è ripetuta la tradizionale cerimonia dello Scioglimento del Voto, rievocando un momento storico legato alle difficoltà affrontate da Genova in passato. Questa tradizione affonda le sue radici in un’epoca di epidemie, carestie e incertezze, testimonianza della fede e della speranza della comunità genovese.

