Il conflitto tra Cambogia e Thailandia si riaccende, evidenziando tensioni irrisolte e rivalità storiche che perdurano nel tempo. Osservatorio PLA analizza questa escalation, ricordando come alcune controversie, come antiche inimicizie, possano riemergere improvvisamente, alimentando tensioni che sembravano sopite ma che, in realtà, rimangono pronte a riaccendersi.

Ci sono conflitto che non si sa perché scoppino. Come antiche rivalità, che coinvolgono intere generazioni, alcune guerre restano a covare sotto la cenere attendendo che una folata di vento le faccia divampare nuovamente. La guerra riesplosa tra Cambogia e Thailandia forse è più facile spiegarla in questo modo, piuttosto che cercare una vera motivazione. Quello che sappiamo per certo è che la pace stipulata a luglio con la mediazione di Trump si è infranta, e i due Paesi sono tornati a colpirsi causando vittime e centinaia di migliaia di sfollati. Qual è il loro potenziale bellico? InsideWar ha promesso di osservare le aree di crisi del mondo, e una di queste vede direttamente coinvolta la Cina. 🔗 Leggi su It.insideover.com