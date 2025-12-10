Ricostruzione post alluvione nuova ordinanza | procedure di rimborso più snelle per chi ha subito danni fino a 30mila euro

Una nuova ordinanza semplifica le procedure di ricostruzione post alluvione, offrendo rimborsi più veloci per danni fino a 30mila euro. L'iniziativa mira ad alleggerire la burocrazia per i privati colpiti, includendo anche le spese tecniche e l’indennizzo per beni mobili, facilitando così il processo di ripristino e supporto alle famiglie interessate.

