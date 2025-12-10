Riconoscimenti al Merito della Repubblica | il Prefetto Riflesso premia i cittadini irpini
Il 11 dicembre alle ore 11.00, presso il Salone degli Specchi del Palazzo di Governo di Avellino, il Prefetto Rossana Riflesso conferirà i Riconoscimenti al Merito della Repubblica Italiana ai cittadini irpini, riconoscendo il loro impegno e valore nella comunità locale.
Domani, 11 dicembre, alle ore 11.00, presso il Salone degli Specchi di questo Palazzo di Governo, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, procederà alla consegna delle Onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tale titolo onorifico, conferito con decreto del Presidente della Repubblica, rappresenta un riconoscimento per l'impegno, la dedizione e il contributo significativo offerto dai cittadini premiati in ambito professionale, sociale o culturale, a beneficio della comunità e più in generale del Paese. Alla cerimonia prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose, nonché i familiari degli insigniti.
