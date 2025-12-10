Ricette valide 12 mesi e certificati di malattia a distanza | la svolta che piace soprattutto ai pazienti
Il Decreto Semplificazioni 2025 introduce nuove possibilità per le ricette valide 12 mesi e i certificati di malattia a distanza, suscitando entusiasmo tra i pazienti. Tuttavia, la norma non è ancora immediatamente applicabile, portando molti a contattare già i medici. Questa innovazione rappresenta un cambiamento significativo nel sistema sanitario, generando aspettative e un forte interesse pubblico.
La norma esiste, ma non è immediata: perché tutti stanno già chiamando il medico. Il Decreto Semplificazioni 2025 ha acceso entusiasmi, aspettative e un’ondata di telefonate senza precedenti negli studi dei medici di famiglia. Il disegno di legge sulle semplificazioni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore il 18 dicembre. La combinazione è di quelle che sembrano rivoluzionare, con un colpo solo, la quotidianità del malato cronico e del lavoratore: certificati di malattia rilasciabili da remoto e prescrizioni valide per un intero anno. Una libertà amministrativa che, però, è ancora solo potenziale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
