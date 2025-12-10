Ricettazione di beni culturali condannato
Si è concluso con una condanna a un anno e nove mesi di reclusione, con pena sospesa, il processo abbreviato per un ex ambulante cervese di 68 anni, accusato di ricettazione di beni culturali. La sentenza è stata pronunciata dal Gup Janos Barlotti, con l’applicazione di attenuanti generiche.
Un anno e nove mesi di reclusione, con attenuanti generiche e pena sospesa: si è chiuso così, davanti al Gup Janos Barlotti, il processo abbreviato a carico dell’ex ambulante cervese di 68 anni accusato di ricettazione di beni culturali. La vicenda era iniziata nell’autunno 2022, quando durante “ Mercanteinfiera ” alla Fiera di Parma i controlli avevano portato al sequestro di sei manufatti antichi esposti sulla sua piccola bancarella. Da lì l’apertura del fascicolo, poi trasmesso alla procura di Ravenna. Secondo l’accusa, l’uomo aveva acquistato e ricevuto oggetti di probabile provenienza illecita con l’intento di metterli in vendita traendone profitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Cronaca. Santarcangelo. Polizia locale, una denuncia per ricettazione con sequestro di beni a seguito di un controllo - facebook.com Vai su Facebook
"G.F. BENI STABILI S.R.L" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Ricettazione di beni culturali, condannato - Un anno e nove mesi di reclusione, con attenuanti generiche e pena sospesa: si è chiuso così, davanti al Gup Janos Barlotti, il processo abbreviato a carico dell’ex ambulante cervese di 68 anni accusa ... Da ilrestodelcarlino.it
Gli esperti del Bambino Gesù: "Il miglior regalo di Natale per i figli? Giocare con loro" agi.it
David Rossi e la pista omicidio: “Trattenuto per un braccio e lasciato cadere”. Svolta a lungo attesa dalla ... lanazione.it
Si apre la mostra di Ghezzi: le sue: "Naturografie" lanazione.it
Svolta per il Trasimeno. Nuovo impianto potenziato di microfiltrazione dell’acqua lanazione.it
Fuori dal Coro, l'urlo di Mario Giordano: "Ci batteremo, lo prometto" liberoquotidiano.it
Inaugurato il Parco delle Connessioni. Un’area avventura inclusiva per tutti lanazione.it