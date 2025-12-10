Ricerche in corso al ponte di Paderno | 51enne disperso nelle acque dell' Adda
Da martedì sera sono in corso le ricerche di un uomo di 51 anni disperso nelle acque dell'Adda, nella zona del ponte San Michele di Paderno d'Adda. L'intervento delle forze di soccorso prosegue senza sosta per rintracciare la persona scomparsa.
Le ricerche di un uomo di 51 anni, residente nella provincia di Monza Brianza, sono in corso da martedì sera nella zona del ponte San Michele di Paderno d'Adda. L'allarme è scattato intorno alle 20:45, quando alcuni testimoni hanno segnalato la possibile caduta di una persona nelle fredde acque. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Angoscia sulla Palermo–Mazara: auto trovata parcheggiata su un viadotto, ricerche di un uomo in corso. Le forze dell’ordine stanno perlustrando l’area mentre si tenta di ricostruire cosa sia accaduto. Viadotto chiuso al traffico e grande apprensione tra gli au - facebook.com Vai su Facebook
Cormons (GO), tre gli edifici coinvolti dalla frana, in corso ricerche ragazzo e anziana segnalati come dispersi. Impegnate squadre usar #vigilidelfuoco [ #17novembre 10:00] Vai su X
