Ricerche in corso al ponte di Paderno | 51enne disperso nelle acque dell' Adda

Le ricerche di un uomo di 51 anni, residente nella provincia di Monza Brianza, sono in corso da martedì sera nella zona del ponte San Michele di Paderno d'Adda. L'allarme è scattato intorno alle 20:45, quando alcuni testimoni hanno segnalato la possibile caduta di una persona nelle fredde acque. 🔗 Leggi su Leccotoday.it