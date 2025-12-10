Ricercato si nasconde tra le statue del presepe

Un uomo ricercato si è nascosto tra le statue del presepe nella piazza di Galatone, in provincia di Lecce. La segnalazione, arrivata dal sindaco, ha portato all'arresto di una persona che aveva scelto un nascondiglio insolito e sorprendente all’interno della tradizionale scena natalizia.

Una segnalazione insolita, partita direttamente dal primo cittadino di Galatone, in provincia di Lecce, ha portato all'arresto di un uomo ricercato che aveva scelto un nascondiglio a dir poco originale: la capanna del presepe allestito nella piazza centrale del paese.Come riferisce LeccePrima, la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Si mimetizza tra le statue giganti del presepe ma il sindaco lo smaschera | Quel pupo si muove Arrestato latitante 39enne - Zazoom Social News

C' è un pupo che si muove | si nasconde nel presepe mimetizzandosi tra le statue giganti arrestato un ricercato - Zazoom Social News

Si finge statua e si nasconde nel presepe, il sindaco scopre il latitante - Il 38enne era destinatario di un provvedimento di carcerazione per una pena di 9 mesi e 15 giorni emesso dalla Procura di Bologna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Segnala adnkronos.com

Galatone, per fare uscire l’uomo dalla capanna della Natività è stato necessario l’intervento di polizia locale e carabinieri - Galatone, per fare uscire l’uomo dalla capanna della Natività è stato necessario l’intervento di polizia locale e carabinieri ... Secondo lanuovasardegna.it

#intanto Lecce, si nasconde tra i personaggi del presepe: arrestato un uomo ricercato - facebook.com Vai su Facebook