Ricercato in tutta Europa era in hotel nel Comasco | arrestato rumeno

Un cittadino rumeno, ricercato in tutta Europa, è stato arrestato in un hotel nel Comasco. Dopo il fermo, è stato condotto in Questura, dove gli agenti hanno verificato la sua identità con l’ausilio della Centrale Operativa Internazionale, confermando i suoi precedenti e la sua condizione di ricercato.

Portato in Questura, i poliziotti ne hanno certificato l'identità contattando altresì la Centrale Operativa Internazionale.

Ricercato in tutta Europa, trovato in un hotel di Montano Lucino - Era ricercato in tutta Europa per truffa, furto organizzato e rapina a mano armata, ed è stato arrestato dalla polizia nella stanza di un hotel di Montano Lucino. Lo riporta msn.com

Montano Lucino, ricercato in tutta Europa per truffa e rapina alloggiava in un hotel del paese - La Polizia di Stato di Como, domenica mattina, ha arrestato in base ad un mandato di arresto europeo emesso dalla Svezia, un 39enne rumeno, prelevandolo dalla camera dell’hotel di Montano Lucino, dove ... comozero.it scrive

