Ricerca prevenire il declino dell’intestino | ecco come i tessuti possono autorigenerarsi
Due recenti studi pubblicati su Nature Aging e Nature Cell Biology, frutto di collaborazioni tra l’Università di Torino e il Leibniz Institute on Aging, esplorano i meccanismi dell’invecchiamento intestinale e individuano strategie innovative per favorire l’autorigenerazione dei tessuti, offrendo nuove speranze nella prevenzione del declino dell’intestino.
Due studi appena pubblicati su Nature Aging e Nature Cell Biology, frutto della collaborazione tra l’Università di Torino e il Leibniz Institute on Aging – Fritz Lipmann Institute (FLI) di Jena, rivelano con precisione senza precedenti i meccanismi che guidano l’invecchiamento dell’intestino e propongono strategie concrete per contrastarlo. Le ricerche mostrano come i cambiamenti epigenetici e proteomici delle cellule staminali intestinali favoriscano il rischio di tumore del colon e la perdita di capacità rigenerativa tipiche dell’età avanzata, indicando possibili interventi per prevenirli o invertirli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
