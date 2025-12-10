Ricerca prevenire il declino dell’intestino | ecco come i tessuti possono autorigenerarsi

Ildenaro.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due recenti studi pubblicati su Nature Aging e Nature Cell Biology, frutto di collaborazioni tra l’Università di Torino e il Leibniz Institute on Aging, esplorano i meccanismi dell’invecchiamento intestinale e individuano strategie innovative per favorire l’autorigenerazione dei tessuti, offrendo nuove speranze nella prevenzione del declino dell’intestino.

Due studi appena pubblicati su  Nature Aging e Nature Cell Biology,  frutto della collaborazione tra  l’Università di Torino e il Leibniz Institute on Aging – Fritz Lipmann Institute (FLI) di Jena, rivelano con precisione senza precedenti i meccanismi che guidano  l’invecchiamento dellintestino  e propongono strategie concrete per contrastarlo. Le ricerche mostrano come i cambiamenti epigenetici e proteomici delle cellule staminali intestinali favoriscano il rischio di tumore del colon e la perdita di capacità rigenerativa tipiche dell’età avanzata, indicando possibili interventi per prevenirli o invertirli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

ricerca prevenire declino dell8217intestinoTumore al colon, l'intestino non è condannato a invecchiare: due studi rivelano come prevenire il declino - Ricercatori di UniTo e del Leibniz Institute scoprono i meccanismi che riducono la capacità rigenerativa, indicando nuove strategie per contrastarli ... Si legge su torinoggi.it