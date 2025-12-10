Ricerca nuove terapie contro il cancro grazie a IA e farmaci già in uso per altre patologie

Airc finanzierà un progetto di cinque anni del gruppo di Bioinformatica alla Scuola Normale di Pisa, volto a sviluppare nuove terapie contro il cancro. Utilizzando l'intelligenza artificiale e farmaci già esistenti per altre patologie, lo studio si concentrerà sui recettori G Protein-coupled (Gpcrs) per potenziare le terapie antitumorali e migliorare la comprensione dei loro meccanismi di funzionamento.

Airc, la Fondazione per la ricerca sul cancro, finanzierà per cinque anni il gruppo di  Bioinformatica della Scuola Normale di Pisa  per un progetto sul possibile  potenziamento delle terapie antitumorali  attraverso la  comprensione dei meccanismi di funzionamento di ‘G Protein-coupled receptors  (Gpcrs)’, la più ampia classe di recettori della membrana cellulare, usati finora  per numerosi farmaci già approvati  ma in  altri ambiti,  come ad esempio quello neurologico e cardiovascolare. Lo rende noto l’istituzione accademica pisana. Il progetto coordinato dal professor  Francesco Raimondi, spiega una nota, “vuole investigare in profondità, attraverso  l’utilizzo di intelligenza artificiale per analizzare una sterminata mole di dati genomici,  il funzionamento di questi recettori, che stanno emergendo anche come importanti mediatori dell’interazione tra il tumore e il suo microambiente” con “l’obiettivo di identificare  nuove strategie di uso di farmaci già adoperati per altri setting clinici  per ridurre anche la crescita e la progressione tumorale”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

