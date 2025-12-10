Riccardo Rocco morto a 27 anni travolto da un' onda assassina mentre pesca a Lanzarote Trascinato nell' Oceano lo aspettavano a casa per Natale

Riccardo Rocco, giovane di 27 anni di Vigonza, è morto a Lanzarote dopo essere stato travolto da un'onda improvvisa mentre pescava. L'incidente, avvenuto mentre era con un amico sugli scogli, ha avuto conseguenze fatali. La tragedia ha colpito profondamente la comunità, lasciando un vuoto incolmabile in occasione delle festività natalizie.

Aveva solo 27 anni Riccardo Rocco, padovano di Vigonza, morto a Lanzarote dopo essere stato travolto improvvisamente da un'onda assassina mentre pescava dagli scogli insieme a un amico.

Il video dei soccorsi a Riccardo Rocco, pescatore padovano travolto e ucciso da un'onda dell'Atlantico a Lanzarote. Il giovane è morto alcune ore dopo l'incidente

Riccardo Rocco morto a 27 anni travolto da un'onda assassina mentre pesca a Lanzarote. Trascinato nell'Oceano, lo aspettavano a casa per Natale - Aveva solo 27 anni Riccardo Rocco, padovano di Vigonza, morto a Lanzarote dopo essere stato travolto improvvisamente da un'onda assassina mentre pescava dagli scogli insieme a un ...